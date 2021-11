Barrejar begudes energètiques amb alcohol incrementa el nivell d’alcohol a la sang i produeix un fals estat de seguretat en els conductors, fet que augmenta el risc de patir un accident de trànsit, segons un estudi de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques i de l’Institut de Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol. La investigació, que publica la revista ‘International Journal of Neuropsychopharmacology’, detalla que les begudes energètiques, pel seu alt contingut de cafeïna, redueixen l’efecte sedant de l’alcohol però manté els seus efectes negatius sobre la capacitat per conduir, mentre que la combinació de les dues begudes incrementa les concentracions en sang d’alcohol i cafeïna. Finançat per la DGT, el treball ha comprovat que la barreja pot predisposar a conduir malgrat tenir les capacitats per fer-ho disminuïdes. «L’estudi conclou que la mescla, molt de moda entre els joves, predisposa a conduir sota els efectes de l’alcohol. Però aquestes begudes no són capaces de contrarestar els efectes perjudicials de l’alcohol en les habilitats per conduir, el temps de reacció o la coordinació entre vista i motricitat», diu l’autora del treball, Clara Pérez-Mañá.