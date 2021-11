A l’equador de la primera setmana de la Cimera del Clima de Glasgow (COP26), la cita va prometre accelerar la fi dels combustibles fòssils. Ahir, dia dedicat a les negociacions sobre transició energètica, governs de tot el món van llançar diversos manifestos, compromisos i pactes sobre la fi del carbó, el petroli i el gas i l’impuls a les energies renovables.

Així, una vintena de països van signar una declaració en què prometen deixar de finançar la compra de combustibles fòssils per al 2022 i invertir els fons públics en energies renovables. Segons els impulsors d’aquesta iniciativa, és el primer pacte global que posa data final a la compra de carbó, petroli i gas, els tres combustibles fòssils que han desencadenat la crisi climàtica i que amenacen d’exposar el planeta a un escalfament global sense precedents.

La iniciativa, impulsada pel Regne Unit, compta amb el suport dels EUA, un dels consumidors més grans del globus de combustibles fòssils. De moment, el pacte es confirma amb la signatura d’una vintena de governs, però s’espera que, un cop anunciat el llançament, altres estats s’hi adhereixin. Els impulsors d’aquesta iniciativa calculen que aquest pacte podria desviar 7.800 milions de dòlars a l’any dels combustibles fòssils a les energies netes.

«És un anunci important, però em sorprèn que Alemanya, França o Itàlia no avalin aquesta iniciativa per implementar una cosa que van prometre l’any passat. El fet que alguns països considerin classificar el gas com a inversió verda demostra que no estan en contacte amb la realitat», va explicar Bas Eickhout, membre del Parlament Europeu.

A més, més de 40 països es van comprometen a eliminar l’ús del carbó, el combustible fòssil que contribueix més a l’augment global de les temperatures. L’acord promet posar fi a l’ús del carbó el 2030 per a les principals economies i el 2040 per als països en vies de desenvolupament.