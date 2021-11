El president del Govern, Pere Aragonès, va insistir ahir en la importància de tenir uns nous pressupostos «transformadors», una setmana abans que l’executiu els aprovi. En la inauguració de la Jornada dels Economistes, Aragonès va remarcar el «salt qualitatiu de la capacitat d’inversió» que recullen els comptes gràcies als fons europeus i que permeten presentar «els pressupostos més expansius dels darrers anys». A banda d’Aragonès, la Jornada d’Economistes va comptar amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín; de la tinenta d’Alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona; Janet Sanz i amb diverses taules que van reflexionar sobre l’economia post covid.

En un context on la indústria es veu «minvada» per la falta de matèries primeres i l’augment de costos del ‘energia, Aragonès va dir que la recuperació de la sobirania tecnològica a través de la fabricació de microxips a Europa és «un dels camps d’oportunitats en els quals Catalunya no hi pot ser: hi serà».

Més a curt termini, es va mostrar «optimista» pel que fa a l’automoció on hi ha «projectes de futur molt potents», que fan «honor a la història del sector» que representa més de 200.000 llocs de treball directes i indirectes, en un moment en què el motor elèctric està transformant «absolutament» tota la cadena de valor. «Com que canviarà tot el sector, l’hem d’acompanyar perquè aquest canvi signifiqui no només el manteniment sinó la creació de llocs de treball de qualitat», va dir.

A més, el president català també va defensar la necessitat de desplegar indústries del futur com en l’àmbit quàntic, la producció d’hidrogen verd o el desenvolupament d’un bon sistema d’innovació per complementar la xarxa d’investigació catalana. Tot i avisar que no es pot ser «autocomplaent», el president del Govern va remarcar que Catalunya es troba en «una bona posició» per fer front a aquesta reindustrialització «verda i digital» i va assegurar que s’estan captant inversions d’alt valor afegit.

En nom dels economistes va parlar el president del Consell General d’Economistes d’Espanya, Valentí Pich, que va afirmar que la situació actual que viu el país es pot resumir «en una paraula: incertesa».

Per a Valentí Pich, les cicatrius que deixa la pandèmia seran «perdurables i profundes», sobretot pel que fa a l’augment de 20 punts del dèficit públic, als 190.000 treballadors en ERTO, els 120.000 «autònoms en dificultats» i a l’especial vulnerabilitat dels sectors més afectats per la covid, com el turisme i el transport. «Portant ploms a les ales costa més volar», va dir.

Més optimista es va mostrar la responsable d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, que va reivindicar que la capital catalana «està liderant la recuperació», sobretot per l’impuls de la seva indústria local.