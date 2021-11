Quan fa poc més d’un mes de l’aixecament de gairebé totes les restriccions, la incidència per coronavirus es manté continguda a Espanya, encara que amb una lleu pujada l’últim dia fins als 51,6 punts, una dada encara favorable que contrasta amb més transmissió en països com el Regne Unit (873), Alemanya (306), França (117) Portugal (105) i Itàlia (94).

Després d’una setmana de fluctuar entorn dels 49 casos per cada 100.000 habitants, i després de dos llargs ponts festius, la incidència passa de risc baix a mitjà (de 50 a 150), però amb una pressió hospitalària controlada tant en planta com en UCI (4,37% d’ocupació en aquestes unitats, per sota del llindar de risc del 5%). La incidència ha pujat en les últimes 24 hores lleugerament en 14 comunitats i a Melilla. Les tres autonomies que tenen més transmissió són Balears (90,4), País Basc (88,9) i Navarra (86,8).