Glasgow s'ha omplert aquest dissabte de milers de manifestants que exigeixen "justícia climàtica" als polítics que aquests dies es reuneixen a la 26a Conferència Mundial pel Clima (COP26). Per segon dia consecutiu els carrers han robat protagonisme a les negociacions de la comunitat internacional per abordar l'escalfament global a la COP26. L'endemà que el moviment estudiantil 'Friday's for Future' aplegués unes 25.000 persones, segons els organitzadors, aquest migdia les autoritats locals calculen que es duplicarà la xifra. Així, s'espera que la manifestació convocada per 'COP Coalition 26', una coalició d'ONG, sigui la més multitudinària. També hi ha protestes a Londres i Manchester, com d'altres ciutats d'arreu del món.

"Ni els líders mundials ni les corporacions ens donaran justícia. Només nosaltres podem imaginar i construir un futur que funcioni per a tots nosaltres", defensen els organitzadors en un manifest on demanen la implicació de la ciutadania en la lluita contra el canvi climàtic.

'COP Coalition 26' critica que els governs fins ara "han fet massa poc" i "massa tard" per afrontar la crisi climàtica. "Fan pinya amb les corporacions, s'amaguen darrere de solucions verdes inexistents i no aborden la magnitud del problema", denuncia.