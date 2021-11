Pfizer va presentar ahir una píndola que redueix gairebé un 90% el risc de mort per covid-19 per als infectats amb comorbilidades, un resultat prometedor que els seus executius consideren que portarà a un «punt d’inflexió» en la lluita contra la pandèmia.

La farmacèutica va revelar en un comunicat les dades preliminars d’un estudi amb 1.219 persones, que mostra l’efectivitat de la seva píndola per evitar que els pacients amb alt risc d’emmalaltir greument de covid-19 –incloent-hi els no vacunats– necessitin ser hospitalitzats o morin.

L’estudi, que encara no ha estat revisat per altres instàncies, conclou que els pacients que van prendre la píndola de Pfizer juntament amb un altre antiviral van tenir una reducció del 89% en la seva taxa combinada d’hospitalització o mort posterior, en comparació dels pacients que van prendre placebo. L’empresa va subministrar als voluntaris el fàrmac experimental cada 12 hores durant cinc dies a diferents grups, a partir de tres i cinc dies després de tenir símptomes, i el va combinar amb una baixa dosi de l’antiviral ritonavir, que és utilitzat habitualment per tractar el VIH i exerceix de potenciador. Després de 28 dies, cap pacient de l’estudi general que havia rebut el tractament de Pfizer havia mort, enfront de 10 que sí que ho van fer després de rebre placebo, d’acord amb la nota.