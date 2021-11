La Policia Nacional i la Guàrdia Civil han detingut a sis persones i busquen a una altra quinzena de passatgers escapolits en l'aterratge d'urgència en l'aeroport de Palma per una falsa emergència mèdica d'un avió procedent del Marroc amb destinació a Turquia.

Un dels detinguts és el viatger que suposadament va simular un coma diabètic i va facilitar que al voltant d'una vintena de companys de passatge baixessin de l'aeronau i fugissin a través de les pistes, la qual cosa va obligar al tancament de l'aeroport mallorquí en compliment del protocol de seguretat.

Altres cinc persones han estat detingudes per la Guàrdia Civil al terme municipal de Marratxí, limítrof amb el recinte de l'aeroport, i han estat posades a la disposició de la Policia Nacional, mentre que es continua buscant als altres fugits.

Segons ha informat la Policia, l'aterratge d'urgència es va produir al voltant de les 7 de la tarda i el passatger traslladat fins a l'hospital va ser donat d'alta quan se'l va sotmetre a examen mèdic a l'hospital de Son Llátzer.

A l'ambulància el va acompanyar un passatger que viatjava amb ell que va fugir en arribar el centre sanitari.

Durant gairebé cinc hores la Guàrdia Civil, amb una vintena de vehicles, va buscar per les pistes de l'aeroport per descartar la presència de passatgers fugits de l'avió marroquí i garantir que no es posava en risc la seguretat, mentre que la Policia també va rastrejar el perímetre de les instal·lacions.

Així mateix, tots dos cossos de seguretat van establir dispositius de cerca al voltant de l'aeròdrom per localitzar als viatgers escapats en el que els investigadors consideren un episodi d'entrada migratòria irregular.

La resta del passatge i la tripulació de l'aeronau, de la companyia Royal Air Maroc, romanen sota custòdia policial en l'aeroport de la capital balear.

Els investigadors tracten d'establir les circumstàncies en les quals s'ha produït l'aterratge urgent a partir d'una emergència sanitària suposadament simulada i el grau de coneixement i participació dels qui viatjaven en l'avió.

Des de les 7 fins a la reobertura d'aeroport poc abans de la mitjanit d'aquest divendres, el bloqueig ha ocasionat el desviament de 13 vols que havien d'arribar a la capital balear a Barcelona (5), Eivissa (4), Menorca (2), Madrid (1) i València (1).

A més, han patit retards una altra quarantena de vols nacionals i internacionals tant d'arribada com de sortida, segons ha informat Aena, l'empresa pública gestora dels aeroports espanyols.