Unes 2.000 persones s'han manifestat aquest dissabte pel centre de Perpinyà en la Diada de la Catalunya del Nord. Ho han fet per reclamar que "s'esborri la frontera" i en contra de l'actitud dels estats francès i espanyol a qui acusen de "separar els catalans i menysprear la llengua i la cultura". En aquest sentit, els protestants han caminat des de la plaça Catalunya fins a la zona del Castellet a ple centre de Perpinyà on s'ha iniciat una marxa de torxes. Durant la marxa s'ha empaperat l'Ajuntament amb estelades i se n'ha projectat una a la façana del Castellet, després de la prohibició de desplegar-la, per part de l'alcalde, Louis Aliot, que s'ha emportat la majoria de les crítiques. La Diada ha acabat amb parlaments i un concert.