La propagació del SARS-CoV-2 es manté en nivells moderats a Catalunya, amb més incidència a les comarques de Lleida i les del nord de Girona, on el risc de rebrot és alt, i els hospitals es mantenen entorn del mateix nombre d’ingressats des de fa dies. Segons les dades d’incidència actualitzades ahir per Salut, hi havia 324 hospitalitzats per covid, tres menys que dijous, dels quals 78, un menys que la vigília, eren a la UCI, 48 d’intubats i 6 de connectats a respiració extracorpòria. Aquesta xifra de malalts greus per covid no es donava des del 26 de juliol del 2020, quan les UCI tenien 76 ingressats, i el mínim de malalts a l’UCI de tota la pandèmia va ser el 7 de juliol del 2020, amb 40 pacients. Tot i els nivells moderats, la propagació segueix repuntant lleugerament, com corroboren els serveis d’assistència primària, que van atendre divendres 4.671 pacients de la covid-19, mig miler més que dijous de la setmana passada.