El Departament de Justícia ha informat d’un brot de covid-19 a la presó de Brians 2 amb 89 presos positius, dels quals 8 tenen símptomes lleus i la resta són asimptomàtics. Pel que fa als professionals del centre penitenciari de Sant Esteve Sesrovires, el nombre de positius puja a 7. La presó té dos mòduls aïllats (dins les seves cel·les) i sis més en confinament (poden desplaçar-se per dins el mòdul, però no sortir-ne). L’origen del brot no és clar, tot i que els primers casos detectats van aparèixer en un dels torns de la bugaderia, segons Justícia. De fet, la bugaderia no presenta problemes a l’hora de complir les funcions encomanades, però la cuina ha tingut algunes afectacions, amb la qual cosa el CIRE ha reforçat el servei.

El Departament liderat per Lourdes Ciuró assegura que des de la direcció del centre penitenciari s’estan prenent totes les mesures establertes pels protocols de Salut i recorda que el 82% dels interns estan vacunats amb Pfizer, AstraZeneca i Janssen. A partir del dia 15 de novembre s’iniciarà la vacunació de reforç als interns vacunats amb Janssen i als interns de més de 70 anys, de la mateixa manera que a la població general. En paral·lel, l’Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans denuncia que el brot de covid a Brians 2 és el pitjor des de l’inici de la pandèmia, i exigeix una «explicació detallada com més aviat millor» de la situació al Departament de Justícia.