La CUP-NCG ha anunciat que convocarà assemblees obertes parlamentàries per als propers dies 12, 13 i 14 de novembre. Les reunions territorials i sectorials serviran per abordar la qüestió dels pressupostos de la Generalitat pel 2022 amb la militància, i poder així decidir si la CUP presenta o no una esmena a la totalitat als comptes del Govern, i si segueix negociant amb l'executiu o dona per tancada aquesta via i hi vota en contra. Les assemblees, que seran telemàtiques i presencials, tindran com a objectiu "debatre i analitzar la proposta de llei de pressupostos del Govern, la seva tramitació i l'acció política duta a terme per l'executiu des de l'inici de la legislatura", tal i com asseguren des de la CUP.