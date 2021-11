L’Rt es manté a 1,14 a Catalunya, mentre que el risc de rebrot puja cinc punts i ara és de 61. El Departament de Salut ha declarat 12 hospitalitzats menys a causa de la covid-19 en les darreres hores (312), però 7 crítics més a l’UCI (85). En paral·lel, s’han notificat 568 casos nous confirmats per PCR o TA, que situen el total des de l’inici de la pandèmia en 928.264. En les darreres hores s’han notificat dues morts i el global de defuncions des de l’inici de la pandèmia se situa en 24.033. El 2,11% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja lleugerament de 51,11 a 55,67, mentre que a 7 dies ho fa de 25,18 a 29,58. El risc de rebrot era de 51 entre el 20 i el 26 d’octubre, i se situa a 61 en l’últim interval. Pel que fa a l’Rt, es manté a 1,14, per sobre del valor de la setmana anterior.

La incidència a 7 dies és de 29,58 entre el 27 d’octubre i el 2 de novembre, per sobre dels 26,10 de l’interval anterior. A 14 dies, la incidència és de 55,67, per sobre de dels 51,37 que es van registrar entre el 20 i el 26 d’octubre. Pel que fa als casos confirmats per PCR o testos d’antígens, en l’últim període se n’han notificat 2.302, un nombre similar a l’interval anterior, quan se’n van declarar 2.031.