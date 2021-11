El primer ministre de l’Iraq, Mustafà al-Kadhimi, arribava la matinada d’ahir a la seva residència, a la Zona Verda de Bagdad, quan tres drons carregats d’explosius es van llançar contra casa seva. Dos d’ells van ser interceptats, però un tercer va aconseguir impactar contra l’edifici.

Kadhimi va ser traslladat a l’hospital, però va sortir indemne de l’intent d’assassinat. «Gràcies a Déu, tant jo com els meus estem bé. Segueixo amb el nostre projecte de redempció per a l’Iraq i la seva gent, i un atac com aquest no ens desanimarà per continuar la nostra missió de preservar la seguretat de la gent, aconseguir justícia i aplicar la llei», va explicar el primer ministre iraquià, un cop fora de l’hospital.

De moment, ningú no ha reivindicat l’intent d’assassinat contra Kadhimi, però sembla que hi ha pocs dubtes. Seguidors i membres de les milícies proiranianes de l’Iraq –que han creat un Estat a l’ombra i acumulen poder gairebé omnipresent al país àrab– van estar durant la matinada de l’atac manifestant-se davant de la Zona Verda de Bagdad en contra del resultat de les eleccions del mes passat. Els partits vinculats a les milícies van ser els grans perdedors, i els seus líders van optar per no acceptar el resultat. Acusen Kadhimi i altres membres del Govern de trair-los.

«Kadhimi està jugant a ser la víctima. Hi ha formes més fàcils i més barates de matar un primer ministre. Kadhimi ha perdut el control. Que Déu el maleeixi a ell i als que l’ajuden», va assegurar el portaveu d’una de les milícies proiranianes, Abu Ali al Askari, en un intent de desmarcar-se de l’atac.

«Acte terrorista»

Tot i que les eleccions parlamentàries iraquianes es van celebrar fa més de dues setmanes, el país àrab continua lluny de poder formar govern, en part, pel boicot dels partits vinculats a les milícies proiranianes. La guanyadora dels comicis va ser la formació de Muqtada al-Sadr, un clergue que es va fer famós per la seva lluita armada contra la invasió nord-americana del 2003, però que ara s’ha convertit en un líder capaç del diàleg i la negociació.

«Això és un acte terrorista que busca fer-nos tornar a un estat del caos en què guanyin poder algunes forces no governamentals, i que els iraquians hàgim de tornar a viure sota la violència i el terrorisme, sota el perill de les intervencions de països estrangers», va afirmar Al-Sadr.