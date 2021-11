El Govern va inaugurar ahir diumenge tres noves estacions de l’L10 Sud a la Zona Franca després de sis mesos de retard, aproximadament.

Les estacions de Port Comercial / La Factoria, Ecoparc i ZAL / Riu Vell, al barri de la Marina del Prat Vermell, havien d’entrar en funcionament a finals del mes d’abril d’aquest any, una data que finalment es va ajornar per l’allargament del període de proves preliminars per assegurar el correcte funcionament de tots els trens. En l’acte d’inauguració, el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, va tornar a reclamar al Govern espanyol un traspàs «efectiu» del servei de Rodalies.

«No va de colors polítics, sinó de models de gestió», va assegurar. Puigneró va reclamar una gestió «des de la proximitat» i va elogiar el model de TMB.

Les tres estacions inaugurades, juntament amb la ja existent de la Zona Franca, donaran cobertura de metro en aquesta àrea d’activitat econòmica i ampliaran l’oferta de transport públic en aquesta zona.