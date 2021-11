Les esquerres democràtiques arriben al poder amb programes realistes (no sempre). Després topen amb serioses dificultats per governar. Lògic, perquè la democràcia és un règim amb contrapesos. I a vegades també és fruit de la seva certa manca de racionalitat. Els demòcrates han perdut les eleccions de Virgínia i han guanyat justet les de Nova Jersey. Un any després de la seva elecció, no és un bon presagi per a Biden, perquè indica que el 2022 pot perdre la seva molt estreta majoria al Senat i la Cambra de Representants.

La culpa no és dels republicans, sinó del mateix Biden, que després d’haver aprovat el seu inicial paquet de suports econòmics, en va prometre dos més: un d’infraestructures d’1,5 bilions, que finalment va ser aprovat al Congrés divendres amb el suport d’un grup de republicans, i un altre de més social, ni més ni menys que de 3,5 bilions. Però els demòcrates progressistes no volien votar a la Cambra el projecte d’infraestructures fins que no es votés el social. I dos senadors demòcrates posen objeccions al social de 3,5 bilions. Biden ja l’ha rebaixat, però els dos senadors segueixen reticents. Per què va llançar un programa tan ambiciós sense tenir segurs els suports? Costa de creure que un polític del seu recorregut hagi pecat de lleugeresa, però hi ha una altra explicació?

El Govern socialista portuguès d’António Costa, que governa des del 2015 amb suport extern de dos partits més a l’esquerra, va ser el model de Pedro Sánchez, va impressionar Europa i va generar interès a l’empresariat espanyol. Però ara, els seus pressupostos del 2022 han estat tombats pels seus aliats d’esquerres i s’han convocat noves eleccions per al 30 de gener.

Tret d’un miracle, els dos partits a la seva esquerra no guanyaran vots (més aviat els perdran), i tampoc és fàcil que el PSP aconsegueixi els vuit diputats que li falten per a la majoria absoluta si no mobilitza gaire el seu electorat. Què guanyaran els que han tombat el pressupost? Res, tret de potser fer entrar Portugal en una etapa d’inestabilitat, perquè tampoc sembla que la dreta (dividida) pugui guanyar. Una manca de racionalitat de l’esquerra a l’esquerra del PSP, que, tot i això, és més comprensible que la de Biden.

Pedro Sánchez n’ha de prendre nota. Hi ha allò de «quan vegis la barba del teu veí pelar, posa la teva a reumullar». Però Podem no vol fer-lo fora -almenys de moment-, sinó només crucificar-lo amb la reforma laboral. I és cert que ell, amb el seu discurs bipolar –un dia parla de derogar la reforma de Rajoy i un altre de modernitzar el mercat laboral–, tampoc no és coherent. I malgrat l’aparent armistici de la setmana passada entre les dues vicepresidentes, el conflicte continua viu. Europa –ho ha recordat Calviño– condiciona 12.000 milions del pla de regeneració (i fins als 140.000 següents) al fet que no es faci marxa enrere en la flexibilitat de l’economia. Molta «bruixeria» hauria de tenir Sánchez per posar d’acord els sindicats, Podem i la seva vicepresidenta econòmica, que sap que, sense aval empresarial, Brussel·les i altres països de la UE faran alguna cosa més que torçar el gest. I els empresaris –Garamendi ho ha repetit– es queixen, no sense raó, que el Govern fa més d’un any que mareja la perdiu. Sánchez no vol admetre («no és no») que la promesa derogació amb majúscules no només seria inconvenient, sinó que Europa no l’acceptaria.

Però Sánchez ha tingut una setmana millor que l’anterior. No només per les noves guerres internes del PP. Dijous, el Congrés va rebutjar les esmenes a la totalitat dels pressupostos per 188 a 156 vots. Sembla, doncs, que els pressupostos tindran llum verda i que Sánchez tindrà així pista per acabar la legislatura.

Les dades d’ocupació d’octubre i del tercer trimestre han estat bones, i –juntament amb l’augment de la recaptació fiscal del 14%– no es corresponen amb els modestos augments del PIB avançats per l’INE per al segon i el tercer trimestre. I encara que la contradicció és difícil d’entendre, la de l’ocupació és sempre la dada que més impressiona.

A Sánchez l’espera encara molt de calvari amb els sindicats, les vicepresidentes, Garamendi i Brussel·les. Ha deixat mans lliures a Yolanda Díaz durant massa mesos. Però està guanyant la batalla dels pressupostos i les dades d’ocupació el reconforten. Ha tingut una millor setmana que Biden i António Costa.