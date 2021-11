El PSC liderarà, juntament amb ERC, el nou govern de Badalona, que integren també En Comú Podem i JxCat després que hagi prosperat la moció de censura amb què el conjunt de l’oposició ha desbancat Xavier García Albiol (PPC) i l’ha substituït pel socialista Rubén Guijarro.

Tal com ja va avançar Efe i va confirmar ahir l’Ajuntament, el PSC tindrà a partir d’avui, a més de l’alcaldia, dues regidories, la de Govern i Seguretat Ciutadana -liderada per Christian Carneado- i la de Territori, Habitatge, Esports i Salut, comandada per Teresa González.

Ostentaran, a més, la quarta i sisena tinences d’alcaldia, mentre que ERC tindrà la primera, que serà per al seu actual portaveu, Àlex Montornès, encarregat al seu torn d’Àmbit d’Impuls de Ciutat i Reconstrucció Covid, i amb la cinquena, vinculada a l’àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Personal, amb Manel Sorribas al capdavant.

Quant als altres socis de la coalició, la líder dels comuns Aïda Llauradó serà segona tinent d’alcalde i regidora d’Educació, Feminismes i LGTBIQ+, Ciutadania, Participació i Agenda 2030, mentre que l’edil de JxCat David Torrents serà tercer tinent d’alcalde i responsable de Protecció Social a les Persones i Impuls Comercial.

El nou govern de Badalona també estarà integrat per cinc regidories delegades, tres del PSC -Ancians i Coordinació Territorial, Joventut i Participació Ciutadana i Espais Públics-, una per Esquerra -Cultura i Mobilitat- i una altra per als comuns -Medi ambient, Sostenibilitat i Benestar Animal-.

Quant als districtes, el PSC assumirà el quart i el sisè; ERC, el cinquè; els comuns, el segon i el tercer, i JxCat, el primer.

L’executiu municipal va formalitzar la seva carpeta durant la seva primera reunió de treball, que es va celebrar ahir a la tarda després que hagués prosperat la moció de censura contra Albiol per la seva aparició en els papers de Pandora vinculat a una societat a Belize.

En aquesta primera trobada, Guijarro va encarregar al seu equip la confecció d’una proposta de pressupost municipal per al 2022 perquè es pugui debatre en el ple abans que acabi l’any, així com engegar totes les accions del Pla de reactivació econòmica i social perquè s’apliquin immediatament.

No obstant això, el nou govern va arrencar a caminar amb la incògnita de l’encaix que tindrà Guanyem Badalona, que s’ha compromès a garantir l’«estabilitat» de l’executiu local, però va advertir que durà a terme una tasca «fiscalitzadora» i va acusar el PSC d’anteposar interessos «partidistes» al bé de la ciutat per «excloure’ls» del govern.

Aquesta afirmació ha estat negada pel líder socialista de manera rotunda en recordar que va ser Guanyem qui es va desmarcar de les negociacions del govern i va prometre que tindran un paper clau per a la governabilitat de la ciutat a més de presència en alguns organismes municipals.