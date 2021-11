La Fiscalia demana multes de 7.200 euros i la prohibició d’assistir a actes de Vox a set manifestants acusats de boicotejar un acte de diputats d’aquest partit al barri barceloní del Raval, fets pels quals la formació d’extrema dreta sol·licita condemnes de sis anys de presó.

Els incidents que ara seran jutjats van passar el 20 de setembre de l’any passat, quan una trentena de joves amb banderes vermelles i independentistes van irrompre en un acte de Vox al Raval, a crits de «fora feixistes dels nostres barris», i van perseguir els diputats Rocío De Meer i Ignacio Garriga fins que es van acabar refugiant en un hotel.

La Fiscalia atribueix als set manifestants un delicte de coaccions, amb l’agreujant de discriminació per ideologia i en concurs amb un altre de lleu de maltractament, i demana per a ells multes de 7.200 euros, així com que se’ls prohibeixi acudir a actes convocats per Vox a Barcelona en un termini de tres anys.

A més, el ministeri públic sol·licita que els processaments indemnitzin amb 700 euros els dos diputats de Vox, així com tres membres més del partit que els acompanyaven, pels danys morals causats.