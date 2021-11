L’Església francesa recorrerà als seus mitjans per indemnitzar les víctimes d’agressions sexuals a menors. Un mes després de la publicació del devastador informe Sauvé, l’estament eclesiàstic gal va anunciar ahir les primeres mesures per fer front a aquesta xacra «sistèmica». La més destacada és que aquest organisme utilitzarà el seu abundant patrimoni immobiliari, un préstec i altres fons per garantir la indemnització de totes les víctimes declarades des del 1950. Més de 200.000 nens francesos van patir abusos sexuals per part de religiosos -la xifra pujaria a 330.000 si es té en compte els laics que van treballar en institucions catòliques- des de mitjans del segle passat, segons va revelar el 5 d’octubre la Comissió Independent sobre els Abusos Sexuals a l’Església (Ciase), en un informe elaborat durant dos anys i mig per iniciativa de la mateixa Església francesa. Un impactant informe rebut amb una resposta freda per part de les autoritats eclesiàstiques, cosa que va accentuar les crítiques cap a aquest organisme.