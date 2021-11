El president Pere Aragonès va confirmar ahir que el Govern aprovarà aquest mes la creació del programa de l’energètica pública, que permetrà definir en sis mesos com ha de ser la nova companyia. La nova empresa pública «no pretén ser una comercialitzadora, sinó produir i gestionar energia», segons va afirmar la consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà. «Cal distribuir la generació d’energia, i des del Govern assumim el compromís que ens toca», va dir Aragonès. En declaracions als mitjans des de la COP26, Aragonès i Jordà també van anunciar una nova línia d’ajuts de 115 milions d’euros per incentivar l’autoconsum de particulars i empreses, l’emmagatzematge d’energia i les renovables tèrmiques.

El programa de l’energètica pública permetrà tenir una d’oficina tècnica que haurà de definir en un termini de sis mesos els fonaments de la futura energètica pública, clau per desenvolupar un model energètic «propi descentralitzat, distribuït, de km0 i absolutament democràtic».

Segons va explicar Aragonès, s’incorporaran espais propietat de la Generalitat per generar energia fotovoltaica. «Ens interessa que l’energètica pública sigui capaç de generar i gestionar energia en llocs on de ben segur la propietat privada no invertiria perquè no tindria rendiment econòmic suficient», va matisar Jordà, que va citar per exemple edificis públics, infraestructures, canals o carreteres. Jordà va dir que el Govern va «contra rellotge» per definir la nova energètica pública, i que el programa haurà de «travar» bé tots els detalls perquè la companyia, que no s’ha fet mai abans, no sigui qüestionada per cap altra institució o ens.

Quant a la nova línia d’ajuts de 115 milions d’euros anunciada des de Glasgow, està dotada amb recursos dels fons europeus Next Generation, i pretén accelerar la transició energètica a Catalunya. Per a Aragonès, es tracta de promoure que la generació d’energia també «sigui distribuïda», i acostar els centres de producció al consum, amb una aposta per l’energia neta i renovable. La línia d’ajuts pretén impulsar la instal·lació d’equips d’energia eòlica i fotovoltaica per a l’autoconsum en tots els àmbits, de sistemes d’emmagatzematge d’energia elèctrica que donin suport a equips d’autoconsum, i d’energies renovables tèrmiques –solar tèrmica, geotèrmia, aerotèrmia i biomassa- en l’àmbit residencial. Se’n podran beneficiar empreses, ciutadans, administracions públiques, entitats del tercer sector i comunitats energètiques, i les instal·lacions podran ser tant connectades a la xarxa com aïllades. El termini de sol·licitud s’acabarà el desembre del 2023 o quan s’exhaureixin els fons disponibles. El total dels ajuts puja a 115 milions d’euros, que es divideixen en sis programes per garantir que se’n beneficiïn tots els sectors i de diversificar les actuacions. La convocatòria destina 22,15 milions a la pràctica de l’autoconsum al sector serveis. També s’han consignat 8,82 milions d’euros per subvencionar equips d’emmagatzemament per a les instal·lacions ja existents en qualsevol d’aquests sectors d’activitat econòmica i 34 milions per a l’autoconsum residencial, administracions i tercer sector.

Finalment, es destinaran 15,87 milions d’euros a instal·lar sistemes de generació d’energia tèrmica que permetin autoproduir-se l’energia necessària per a la climatització i l’aigua calenta sanitària. L’import dels ajuts d’aquest programa es calcula segons el tipus de beneficiari, la tecnologia i la potència a instal·lar, i oscil·laran entre els 500 euros i els 13.500 euros per quilowatt de potència calorífica instal·lada.