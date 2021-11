La crisi migratòria que s’està gestant des de la primavera a la frontera oriental de la Unió Europea va experimentar ahir un greu deteriorament després que les autoritats de Polònia acusessin a viva veu Bielorússia d’empènyer en les últimes hores cap al seu territori milers de migrants procedents de països àrabs, Àfrica i Àsia central. L’oposició contra el règim d’Aleksandr Lukaixenko establerta a Varsòvia va difondre imatges de denses columnes d’homes, dones i nens dirigint-se cap a la demarcació entre els dos països, i de greus incidents entre forces de l’ordre poloneses i multituds de persones que intentaven superar el filat fronterer. Des de Brussel·les, la Comissió Europea va condemnar amb rotunditat l’actitud de les autoritats de Minsk i va convidar el Govern de Varsòvia a recórrer a l’Agència Europea de Vigilància de Fronteres i Costes per garantir la seguretat de la zona, on l’estat d’emergència ha estat declarat.

«Bielorússia vol provocar un incident greu, preferiblement amb trets i víctimes; segons informacions a la premsa, estan preparant una provocació greu a prop de Kuznica Bialostoka (una població al costat de la frontera bielorussa) amb un intent massiu de creuar la frontera», va denunciar el viceministre d’Afers Estrangers, Piotr Wawrzyk a la cadena estatal de ràdio. En to més dramàtic, el primer ministre del país, Mateusz Morawiecki, va clamar pel respecte de la demarcació fronterera, en una publicació difosa a Facebook: «Aquesta frontera no és només una línia al mapa; la frontera és sagrada; sang polonesa ha estat vessada per ella». Varsòvia ha desplegat més de 10.000 efectius de l’Exèrcit per intentar frenar la marea migratòria, mentre que les autoritats de la veïna Lituània, país també afectat per la nova onada migratòria, s’estaven plantejant una mesura semblant. Als vídeos difosos per l’oposició bielorussa es veia com un nen implorava entre sanglots en anglès davant el filat fronterer que el deixessin passar, mentre agents antiavalots polonesos bloquejaven el pas a la multitud.