Estrella Galicia va celebrar divendres en gran la seva decidida aposta amb una filial pròpia: Cervezas Estrella Galicia Mexico. D’aquesta manera, la companyia gallega comptarà amb una importadora i distribuïdora pròpia dels seus productes al país com a palanca per a impulsar el desenvolupament del seu negoci en aquesta zona amb un enorme potencial de creixement per a les seves marques, des de les cerveses Estrella Galicia o 1906, fins a les aigües minerals Cabreiroá o les sidres Maeloc.

La posada de llarg de la nova aposta de Corporación Hijos de Rivera a Mèxic va tenir lloc en un esdeveniment multitudinari en el Four Seasons de la capital mexicana. Prop de 250 persones del món empresarial, social i artístic mexicà van acudir a acompanyar la cervesera en la seva presentació i a brindar per l’èxit del seu negoci al país. Ignacio Rivera, conseller delegat de Corporación Hijos de Rivera, va dir en el seu discurs que «és un honor per a mi, en nom de la meva família, confirmar aquest vincle especial que ens uneix a Mèxic des de l’inici de la nostra història i compartir la nostra tradició i cultura cervesera amb un país tan ric i vibrant com aquest. No venim, Tornem!».