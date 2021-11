El planeta es dirigeix «almenys» a una alça de les temperatures de 2,4 graus centígrads a final de segle respecte als valors preindustrials, lluny del màxim de 2 graus recollit en l’Acord de París i més encara del límit de 1,5 °C al qual aspira l’ONU, segons l’estimació de la plataforma científica Climate Action Tracker.

«Glasgow té una enorme bretxa de credibilitat, acció i compromís, ja que el món es dirigeix almenys a 2,4 ° C d’escalfament, si no més», segons l’informe publicat ahir, en la recta final de les negociacions climàtiques de la COP26 que se celebra fins divendres a la ciutat escocesa.

L’actualització de les dades d’aquesta plataforma independent, que des de 2009 mesura les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, apunta al fet que «amb totes les promeses d’objectius, incloses les realitzades a Glasgow, les emissions globals de gasos d’efecte d’hivernacle en 2030 continuaran sent aproximadament el doble del necessari per al límit de 1,5 °C». La «bretxa» a curt termini entre el necessari i el projectat per al final d’aquesta dècada s’ha reduït «en només un 15-17% durant l’últim any», la qual cosa comporta que «només amb les promeses de 2030, sense objectius a més llarg termini, l’augment de la temperatura global serà de 2,4 ° C en 2100», indica l’informe.

L’estudi afegeix que amb les polítiques actuals, no amb les propostes encara per materialitzar-se, l’augment a final de segle «és encara major» i arribaria a 2,7 °C «amb només una millora de 0,2 °C durant l’últim any i gairebé un grau per sobre dels anuncis nets de zero que han fet els governs». Amb els compromisos anunciats des de l’abril passat, els objectius a llarg termini reduirien l’augment de les temperatures en 0,3 °C, fins als 2,1 graus a final de segle. Això es deu «principalment» a la inclusió d’objectius d’un balanç de zero emissions per part dels EUA i la Xina, ara formalitzades en les seves estratègies a llarg termini presentades a la Convenció Marc de Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic.

Si es complissin totes les promeses i compromisos d’un balança de zero emissions el 2050, afegeix l’informe, es podria arribar a un augment d’1,8 °C a final de segle, una estimació que «està lluny de ser una notícia positiva».

«Aquesta via ‘optimista’ està molt lluny del límit de 1,5 ° C», assenyala l’informe, que recorda que l’Acord de París comprometia a un escalfament màxim de 1,9 graus, amb l’objectiu de limitar-lo a un grau i mig.