El director regional de l’OMS per a Europa, Hans Kluge, va advertir ahir que el continent afronta un «hivern dur» pel repunt de la pandèmia i va reiterar que la regió és a l’«epicentre» de la pandèmia. Ho va afirmar en el marc de la cerimònia científica del 44è Congrés Mundial d’Hospitals, que se celebra a Barcelona, amb l’epidemiòleg de l’Hospital Clínic i president del Comitè Científic del congrés, Antoni Trilla, i el coconseller delegat de Grifols Víctor Grífols Déu.

En la seva intervenció, Kluge va subratllar que la regió europea de l’OMS -que inclou 53 països d’Europa i l’Àsia central, entre els quals Rússia i diverses repúbliques exsoviètiques- va registrar la setmana passada uns dos milions de nous casos i que ja acumula prop d’1,5 milions de morts pel virus.

Així, va fer una crida a intensificar la vacunació, a la població en general, però especialment entre el personal sanitari, per «mantenir el virus a ratlla» i va apuntar que en fins a set països de la regió hi ha menys del 20% dels sanitaris amb la pauta completa.

D’altra banda, l’OMS va advertir ahir que hi podria haver desproveïment de les xeringues que s’utilitzen per inocular vacunes davant la inesperada demanda que ha suposat la campanya mundial d’immunització contra la covid-19, cosa que podria retardar els programes de vacunació a diferents parts del món. Quan falten poques setmanes perquè faci un any des que es van començar a administrar vacunes contra la covid, les dosis aplicades superen els 6.800 milions, que representa el doble de totes les vacunes que s’inoculaven cada any a escala mundial i que implica el triple de xeringues que abans. «Desgraciadament, la possibilitat que hi hagi manca de xeringues és real», va afirmar l’experta de l’OMS en accés a medicines i productes sanitaris Lisa Hedman en un diàleg amb periodistes a Ginebra. La capacitat de producció anual de xeringues és de 6.000 milions d’unitats, que fa estimar a l’OMS que el dèficit podria ser de 1.000 a 2.000 milions de xeringues el 2022 si no s’hi fa res. Hedman va sostenir que una solució podria ser passar la capacitat de producció d’uns tipus de xeringues a altres per tenir més subministrament de les dedicades a les vacunes, encara que sense descuidar les que es necessiten per tractar malalties.