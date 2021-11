El Govern de la Generalitat ha presentat un full de ruta en matèria de salut per als pròxims anys que es veu travessat per la pandèmia, l'emergència climàtica i, també, per la prioritat d'aprofundir en salut mental. Aquestes han estat les claus de l'Orientació del Pla de Salut 2021-2025 explicat aquest dimecres pel conseller de Salut, Josep Maria Argimon, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès. Els ha acompanyat el director regional de la Organització Mundial de la Salut (OMS) a Europa, Hans Kluge, que ha lloat les xifres de vacunació catalanes. Aragonès, en el seu discurs, ha reivindicat la inversió en Salut prevista en els pressupostos del 2022 i ha reclamat al govern estatal compromís per mantenir el fons extraordinaris covid.

La presència del responsable de l'OMS, que ha valorat positivament el compromís del govern català en el compliment dels plans de salut dels darrers 30 anys i ha incidit en la necessitat d'augmentar l'equitat en l'accés al sistema sanitari, ha servit perquè Argimon situés també l'informe de "la retrospectiva" de les tres últimes dècades amb un paper clau a l'hora de dissenyar el futur immediat. En aquest sentit, el conseller l'ha mencionat com un dels tres elements, juntament amb la covid-19 i la crisi climàtica, que han marcat un Pla de Salut 2021-2025 que el Govern ha d'aprovar pròximament. Una de les claus del nou "full de ruta" anunciat pel titular del Departament de Salut és instaurar "un concepte més ampli de salut, perquè l'evidència ens demostra que no podem limitar la salut a l'entorn sanitari". Així, ha resumit la intenció d'aquest pla a quatre anys vista amb la proposta d'anar "més enllà de l'absència de malaltia i supervivència" i ha fet menció a la necessitat de traspassar la preocupació per l'estat físic de la ciutadania i tenir en compte igualment "com se sent i es percep la persona".

Objectius del pla

En un acte al Palau de la Generalitat, les propostes concretes han estat exposades per la directora general de Planificació en Salut, Aina Plaza. La responsable ha repassat alguns dels objectius específics d'aquest pla, com recuperar l'esperança de vida en néixer amb els nivells previs a la pandèmia, reduir les desigualtats en l'autopercepció emocional, trencar la tendència creixent del nombre de casos d'infeccions de transmissió sexual o reduir en un 7,5% la taxa de mortalitat per suïcidi. Alhora, ha recordat dades actuals, com que "l'inici del consum del tabac és els 14 anys i és molt elevat" o que "la meitat de població d'entre 18 i 74 anys té excés de pes". En aquest sentit, el pla preveu fer decréixer el consum d'alcohol i tabac i "mantenir o reduir" l'excés de pes.El projecte presentat aquest dimecres preveu actuar en fronts com la igualtat d'oportunitats en salut i introduir la perspectiva de gènere, ha explicat Plaza. També ha detallat alguns dels altres eixos del pla, com les estratègies en salut pública que passen per crear un sistema d'intel·ligència epidemiològica a Catalunya, iniciar un registre centralitzat de resistències als antibiòtics o desplegar el programa de resposta de salut pública a l’emergència climàtica. La millora de la relació amb el pacient, que ha de concretar-se amb una experiència sanitària més positiva per part dels usuaris, forma part també dels objectius del pla. I en aquesta línia, es preveu prioritzar àmbits com l'atenció primària de salut i comunitària i l'atenció a la salut mental o les addiccions. A més, en diversos moments de la presentació s'ha posat èmfasi també en la necessitat de sumar la participació de la ciutadania en el futur de les polítiques sanitàries.

Aragonès reclama fons extraordinaris al govern estatal

En el seu discurs, el president Aragonès ha reforçat la idea que sobre aquest pla "pivotaran" les polítiques de salut del país els pròxims anys i ha esmentat la salut mental i la reducció de les desigualtats com una de les prioritats de l'executiu. En el mateix sentit, ha aprofitat per destacar la inversió en Salut que preveu la proposta de pressupostos del Govern per al 2022 presentada aquest dimarts, que eleva a 11.171 milions d'euros la despesa prevista i que suposa el creixement més gran entre els diversos departaments respecte als comptes del 2020, ja que suma 1.456 milions d'euros. "Un de cada tres euros nous del pressupost del 2022 es destinen al Departament de Salut", ha reblat. Tanmateix, també ha enviat un missatge a Madrid, en la línia del que el mateix conseller Argimon havia expressat darrerament. "Ara és el moment de ser clars i reclamar la necessitat que puguem consolidar els fons covid extraordinaris que hem tingut el 2021 i aquesta és una interpel·lació que fem al govern de l'Estat", ha expressat el president català. Aquesta inversió ajudaria a "posar al dia" el sistema de salut encara especialment malmès per la pandèmia.

L'OMS felicita Catalunya per la vacunació

També ha lloat Aragonès el reconeixement que suposa l'anàlisi de 30 anys de polítiques de salut a Catalunya que ha elaborat la Organització Mundial de la Salut. L'encarregat de presentar les línies mestres d'aquest document ha estat Hans Kluge. En la seva ponència, ha mencionat el compromís del govern català amb la renovació dels plans a partir de les necessitats sanitàries, atenent canvis sociodemogràfics o epidemiològics, i la claredat en la definició d'uns objectius que ajuden a mesurar l'èxit d'aquestes previsions. Sobre l'actual situació de la pandèmia, el mateix director regional de l'OMS a Europa ha felicitat el govern català i la ciutadana per l'alta taxa de vacunació de la població amb més de 12 anys, que actualment se situa en el 83,5%. En referència a la pandèmia, en canvi, ha mostrat més preocupació per la tendència que se segueix a la resta del continent. "Si seguim en aquesta trajectòria, podríem viure un altre mig milió de morts per covid-19 a Europa i l'Àsia central l'1 de febrer de l'any vinent", ha mencionat, després d'apuntar que s'han registrat "un milió i mig de morts per aquest virus" en la mateixa zona des de l'inici de la pandèmia.