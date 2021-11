El jutjat d’instrucció 4 de Figueres ha deixat en llibertat provisional el professor de judo de Vilafant detingut ahir per abusar sexualment de menors a qui feia classes. Després de passar a disposició judicial, la jutgessa va acordar, d’acord amb les mesures sol·licitades per la fiscalia, que quedés en llibertat amb mesures com l’obligació de personar-se periòdicament als jutjats i la incomunicació i allunyament respecte de les denunciants. La causa està oberta per un delicte d’abús sexual. La investigació va començar la setmana passada arran les denúncies de tres mares.

La defensa de les famílies de les tres joves -dues menors- que han denunciat el professor assegura que van patir abusos «continus» des del 2016. Segons la lletrada de la defensa, Olga Carbonell, cap de les nenes havia dit res, i va ser arran d’una conversa entre dues mares «que van veure alguna cosa estranya», per la qual cosa van parlar amb elles. Les mares es van desplaçar fins a la comissaria dels Mossos a Figueres, i els agents van prendre declaració a les adolescents. «Des d’aquell moment fins abans de la detenció del professor es va portar el tema de forma hermètica per evitar que ell pogués modificar les proves», va afegir.