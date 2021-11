El president dels EUA, Joe Biden, i la presidenta de la Comissió Europea (CE), Ursula von der Leyen, van fer pinya ahir contra Bielorússia i van prometre imposar sancions a aquest país per la crisi de migrants a la frontera amb Polònia. En una reunió a la Casa Blanca, Biden i Von der Leyen van parlar sobre l’arribada de milers d’immigrants indocumentats, acompanyats per efectius de les forces de seguretat bielorusses, a la frontera amb Polònia, que no els permet entrar al seu territori.

«(Biden i jo) compartim absolutament la conclusió que aquest és un atac híbrid d’un règim autoritari (bielorús) per intentar desestabilitzar els seus veïns democràtics, i que no tindrà èxit», va dir Von der Leyen en concloure la reunió a la Casa Blanca, en declaracions a la premsa.

Von der Leyen va anunciar que la UE ampliarà les seves sancions contra Bielorússia «molt ràpid, a principis de la setmana que ve», i que aquestes noves restriccions afectaran tant individus com entitats d’aquest país. En concret, Biden i Von der Leyen van acordar examinar «la possibilitat de sancionar aquelles aerolínies que faciliten el tràfic de persones cap a Minsk, i després cap a la frontera de Bielorússia amb la UE», va precisar la presidenta de la CE.

Mentrestant, Polònia va reforçar ahir la vigilància a la frontera amb Bielorússia en previsió que es produeixin nous intents d’entrada massiva per part d’immigrants irregulars en el que va considerar «una crisi política» i no una crisi migratòria.

El Govern polonès va reafirmar la decisió de conduir la situació a la zona com «una crisi política desencadenada per Lukashenko per desestabilitzar la situació a la Unió Europea (UE)», i no com «una crisi migratòria», segons va dir el primer ministre polonès, Mateusz Morawiecki. El ministre de Defensa, Mariusz Blaszczak, va confirmar que Polònia manté 15.000 efectius desplegats a la frontera amb Bielorússia, entre militars, Guàrdia Fronterera, policies i reservistes, en previsió de nous intents d’incursions de migrants irregulars. «Si és necessari, s’augmentarà (el número)», va dir el ministre; «les nostres forces estan preparades per tenir cura de la seguretat de la nostra pàtria».