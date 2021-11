La portaveu de la CUP al Parlament, Eulàlia Reguant, va apostar ahir per negociar «fins l’últim moment» per facilitar l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat del 2022, i va negar que l’acord d’investidura estigui en risc si finalment presenten una esmena a la totalitat. «L’acord d’investidura amb ERC no saltarà pels aires si no aprovem els pressupostos. Era un acord d’investidura no de legislatura, i nosaltres continuarem treballant per a aquest gir a l’esquerra», va dir en una entrevista de Catalunya Ràdio.

Reguant va reclamar que siguin uns comptes que «la CUP pugui aprovar o es pugui abstenir, perquè és el millor que passaria o que ha de passar» a Catalunya. També es va preguntar «què tenen aquests pressupostos que els fan tan atractius per al PSC» i per això dubta de si aquests comptes suposen un gir a l’esquerra del Govern, com es va pactar en l’acord d’investidura amb la CUP.

Per la seva banda, el conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, va insistir ahir que l’«únic escenari» que contempla el Govern és pactar els pressupostos amb la CUP, i que els comptes reuneixen les condicions per aconseguir com a mínim l’abstenció dels cupaires. En una entrevista a TV3, recollida es va obrir a modificar algunes partides perquè «una negociació és transaccionar».

Mentrestant, el líder del PSC, Salvador Illa, va assegurar que el seu grup parlamentari no decidirà «fins a l’últim moment» si presenta o no una esmena a la totalitat als pressupostos. Per a Illa, el Govern de la Generalitat ha d’«escollir entre la radicalitat de la CUP o una recuperació econòmica amb justícia social, que és el que planteja la nostra formació política».

D’altra banda, un total de 25 entitats socials de Catalunya han reclamat en un manifest conjunt que els pressupostos de la Generalitat per al 2022 garanteixin els drets socials i laborals i que atenguin i donin prioritat a les necessitats bàsiques dels ciutadans.