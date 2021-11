El Tribunal General de la Unió Europea va donar ahir suport a la CE en la seva persecució a les grans tecnològiques perquè compleixin les normes de competència comunitàries, en confirmar la multa de 2.424 milions d’euros que va imposar a Google per abús de posició dominant en el seu sistema de comparació de preus. La justícia europea va rebutjar el recurs que Google va interposar contra aquesta decisió i va donar la raó a Brussel·les, en considerar que efectivament, va encertar en la seva conclusió que l’empresa va violar la lliure competència en atorgar al seu sistema de comparació de preus un lloc destacat en la pàgina de resultats de les cerques, enfront dels seus competidors. El TGUE considera que Google «Google es va apartar de la competència per mèrits» i que afavoria al seu servei Google Shopping «fins i tot si els resultats dels serveis de compra competidors eren més rellevants» per a la cerca dels consumidors.