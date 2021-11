El director regional de l’OMS per a Europa, Hans Kluge, va felicitar ahir a Barcelona la Generalitat de Catalunya i la població catalana en general per la «impressionant» taxa de vacunació aconseguida contra el virus de la covid-19.

En la seva intervenció durant la presentació de l’Orientació del Pla de Salut de Catalunya 2021-2025, Kluge va elogiar el pla de vacunació desplegat a Catalunya i va assegurar que «ha tingut moltíssim èxit». «Us felicito, president, per la xifra tan impressionant de més del 85% de la població catalana de més de 12 anys que ja ha estat vacunada. Felicitats al Govern i felicitats als catalans en general», va indicar Kluge, dirigint-se al president de la Generalitat, Pere Aragonès.

En concret, actualment a Catalunya s’ha arribat al percentatge del 85% de la població més gran de 12 anys que ha rebut una dosi de la vacuna i el 83,5% ja té tota la pauta completa.

Si es té en compte el total dels habitants de Catalunya, la taxa de població que ja ha estat vacunada amb la pauta completa ha arribat al 74,5%.

En el marc de la presentació del full de ruta en matèria de salut per part de la Generalitat per als pròxims anys, els eixos centrals del qual són la pandèmia, l’emergència climàtica i la prioritat d’aprofundir en salut mental, Kluge, també va reivindicar la inversió que s’ha previst fer en Salut en els pressupostos del 2022 i va reclamar al Govern estatal un compromís ferm per mantenir el fons extraordinaris que s’han atorgat per la covid.

El director regional de l’OMS per a Europa també va valorar de manera molt positiva el compromís que ha adquirit el Govern català en el compliment dels plans de salut dels darrers 30 anys i va incidir en la necessitat d’augmentar l’equitat en l’accés al sistema sanitari.