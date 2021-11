El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va admetre ahir que l’execució pressupostària ara per ara «no és l’adequada», però ho va atribuir a «dificultats objectives derivades de la pandèmia» així com a «l’alça de les matèries primeres». Sánchez va dir que pretén «executar completament» els compromisos assumits en els pressupostos generals de l’Estat de 2022 pel que fa a la inversió territorialitzada per a Catalunya i també per a la resta de territoris. «El nostre compromís amb Catalunya és ferm i rotund. Complirem amb el que hem pressupostat», va dir Sánchez en resposta a una pregunta de la portaveu de JxCat al Congrés, Míriam Nogueras, que va denunciar l’«infrafinançament endèmic» i va retreure a l’Estat que tingui «deixadesa política» amb Catalunya. La diputada va lamentar que la mitjana d’execució a Catalunya en els últims anys és d’un 66% mentre que a Madrid és del 113%.