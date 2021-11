Estats Units i la Xina van anunciar ahir a la COP26, en una declaració conjunta, el seu compromís per «reforçar les accions climàtiques» aquesta dècada, a fi d’aconseguir els objectius de l’Acord de París.

La declaració de totes dues potències reconeix que hi ha una «bretxa entre els esforços actuals i els objectius» de l’Acord de París d’evitar que les temperatures a final de segle pugin més de 2 °C i intentar limitar l’alça a 1,5 °C, va agregar. L’anunci es produeïa a dos dies que demà acabin les negociacions de la cimera del clima a Glasgow, on es busca desenvolupar l’Acord de París de 2015.

En el text, reconeixen «la urgència i gravetat de la crisi climàtica» i es comprometen «de manera individual, conjunta i amb altres països durant aquesta dècada decisiva, d’acord amb les diferents circumstàncies nacionals», a treballar per a evitar els «efectes catastròfics» de la crisi. Això contempla «l’acceleració de la transició verda i baixa en carboni i la innovació tecnològica climàtica» cap a «una economia global de zero emissions netes» i, per a això, continuaran dialogant tant en la COP26 «com més enllà» sobre «accions concretes».

Així, les dues potències es comprometen a cooperar «en marcs reguladors i estàndards ambientals» per al 2030 i a desenvolupar «polítiques per fomentar la descarbonització i l’electrificació», així com potenciar «l’economia circular», el «disseny ecològic i la utilització de recursos renovables», a més del desplegament de tecnologies de captura i emmagatzematge de CO₂.

Per reduir les emissions de CO₂, la Xina, el primer emissor de diòxid de carboni, i els Estats Units, el segon, manifesten la seva intenció de cooperar en polítiques per integrar «una alta proporció d’energia renovable». D’aquesta manera es refereixen a l’energia solar, l’emmagatzematge i «altres solucions d’energia neta», així com a «estàndards d’eficiència energètica», i assenyalen que els EUA mantindrà l’objectiu d’«aconseguir una electricitat 100% lliure de carboni per a 2035», mentre que la Xina farà «tot el possible» per reduir «gradualment el consum de carbó».