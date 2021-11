El Departament de Salut preveu destinar 2.298,2 milions d'euros a la partida dels sous professionals en els pressupostos per al 2022, un 23,5% més que el 2020 (1.860 milions d'euros) per "mantenir i consolidar" els contractes fets arran de la pandèmia de la covid-19. Així ho ha explicat el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, aquest divendres a la comissió del Parlament per presentar els comptes que el Govern va aprovar dimarts i que ara necessiten l'aval de la cambra.

Els grups de l'oposició han coincidit a veure uns comptes "continuistes" tot i els augments pressupostaris que defensa el Govern, com en atenció primària o salut pública, i els programes que ha presentat Argimon en àmbits com la salut mental.