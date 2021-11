La jove que va ser violada per torns a la sortida d’una discoteca de Molins de Rei el maig del 2018 per tres homes que la van ficar al maleter d’un cotxe i la van gravar mentre l’agredien sexualment va assegurar que la van insultar i vexar: «Ha canviat la meva vida completament».

La víctima va declarar a l’inici del judici que va començar ahir a la secció sisena de l’Audiència de Barcelona contra els acusats d’haver comès la violació múltiple, que estan en llibertat i per als quals la Fiscalia demana penes d’entre 43 i 46 anys de presó. El ministeri públic els imputa tres delictes d’agressió sexual amb accés carnal, un d’ells en concepte d’autors i els altres dos com a cooperadors de les violacions comeses pels seus companys, així com un delicte de descobriment i revelació de secrets per al responsable de l’enregistrament, que van enviar per Whatsapp a terceres persones. «No vull sortir al carrer, em dutxo més vegades gratant-me fort perquè em fa fàstic», va dir la víctima, que va ressaltar que no surt sola al carrer perquè té por.