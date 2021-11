Bielorússia va amenaçar ahir de respondre a possibles sancions europees relacionades amb la crisi a la frontera amb Polònia, on alguns milers de migrants estan bloquejats en condicions molt difícils. El president de Bielorússia, Aleksandr Lukaixenko, es va referir en particular a la possibilitat de suspendre el funcionament del gasoducte Yamal-Europa, que travessa Bielorússia i fa arribar gas rus, combustible vital per als europeus en plena crisi energètica, amb els preus del gas pels núvols a les portes de l’hivern. La Comissió Europea va replicar que no es deixarà intimidar per aquestes amenaces. «Donem calefacció a Europa i ens amenacen de tancar la frontera. I si tanquem el pas de gas natural?», es va preguntar el mandatari, que va recomanar a les autoritats de Polònia i de Lituània que «pensin abans de parlar». Brussel·les, que tem una onada migratòria similar a la del 2015, responsabilitza el règim de Lukaixenko d’haver orquestrat aquesta afluència per venjar-se de les sancions occidentals.