El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha deixat a un pas de judici l’alcaldessa de Sant Vicenç de Castellet i exdiputada al Parlament per ERC, Adriana Delgado, per desobeir el Tribunal Constitucional en tramitar resolucions sobiranistes. En el mateix cas estan imputats el conseller d’empresa i expresident del Parlament, Roger Torrent, i la resta de membres sobiranistes de la seva Mesa

En un acte, la magistrada Maria Eugènia Alegret dona per tancada la instrucció del cas i conclou que hi ha indicis per jutjar per un o diversos delictes de desobediència Delgado, Torrent i els exmembres de la Mesa Eusebi Campdepedrós (JxCat) i Josep Costa (JxCat).

La causa es deriva d’una querella que va presentar la Fiscalia contra Torrent i la Mesa per tramitar dues resolucions a favor de l’autodeterminació i de reprovació de la monarquia, que el Parlament va aprovar al novembre de 2019, poc després de la sentència del procés.

En el seu acte, la magistrada sosté que Torrent i la resta de diputats de la Mesa van actuar «amb menyspreu a la legalitat constitucional i prèviament advertits pel TC» quan van permetre la votació d’ambdues resolucions, que eren «substancialment iguals» a unes altres que havien estat suspeses prèviament.

Les resolucions tramitades defensaven el dret del poble de Catalunya a l’autodeterminació i la reprovació de la monarquia, la qual cosa segons la jutge és «contrari a la configuració constitucional del Rei» reconeguda en la Constitució, així com a la «inviolabilitat i a l’exempció de responsabilitat» de la seva figura.

«El Parlament no és un lloc immune al compliment de la legalitat i al principi de jerarquia normativa», insisteix la magistrada Maria Eugènia Alegret, després de recalcar que «les democràcies més avançades no només es fonamenten en el principi de divisió de poders, sinó també en el compromís de les seves institucions amb l’estat de dret, que obliga a tots a sotmetre’s a l’imperi de la llei i a les seves formalitats per modificar-la».