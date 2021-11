La Fiscalia demana 10 mesos de presó per a un votant de Vox acusat d’agredir tres apoderats d’ERC, la CUP i Barcelona en Comú a les eleccions municipals del 2019 a Barcelona mogut pel «menyspreu, rebuig i intolerància cap a la ideologia de grups d’extrema esquerra independentista». El judici contra D.R.M. arrenca avui a l’Audiència de Barcelona, on el ministeri públic demana, a més d’una dècada de presó, una multa de 16.200 euros per un delicte contra els drets fonamentals i llibertats públiques en concurs, un contra la integritat moral i un altre de lleu de lesions, així com un de lesions i un delicte electoral amb agreujant de motivació per ideologia.

Els fets van tenir lloc el 26 de maig del 2019 al col·legi electoral de Ciutat Meridiana, a Nou Barris, Barcelona, on l’acusat va anar amb vestimenta neonazi per votar a les eleccions municipals i al Parlament Europeu. En arribar, un simpatitzant de la CUP li va preguntar si el podia ajudar, i l’acusat li va cridar «tu no ficaràs cap vot al meu sobre, jo soc de Vox», entre d’altres. El fiscal considera que el processat va actuar «guiat pel propòsit de ridiculitzar-lo posant en dubte el seu paper com a apoderat d’un partit polític al qual vincula una tendència ideològica pròpia de col·lectius d’extrema esquerra independentista, que menysprea»