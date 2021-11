Els Mossos d’Esquadra creuen que el caporal de la Policia Local de Llinars del Vallès detingut l’octubre era el líder d’una organització criminal dedicada a la producció massiva de marihuana i al blanqueig de capitals, paper que hauria exercit durant almenys set anys. Els Mossos d’Esquadra van detallar ahir que el caporal, conegut com a «Titán», així com tres policies locals més imputats, no només proporcionaven vigilància a la banda sinó que també exercien tasques de coordinació.