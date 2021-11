El Departament de Drets Socials de la Generalitat i el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions començaran la setmana vinent la negociació sobre el traspàs a Catalunya de la gestió de l’Ingrés Mínim Vital (IMV). La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, va anunciar ahir aquesta negociació a la Comissió de Drets Socials del Parlament de Catalunya, on va intervenir per donar a conèixer les xifres del pressupost del seu Departament per al proper any 2022.