EolicCat amenaça de demandar el Govern per inacció i danys patrimonials. L’associació d’empreses eòliques ja ha iniciat una reclamació per manca d’acció de la ponència de renovables des del 2019, que es convertirà en un recurs judicial. A més, estudien portar a la justícia la retroactivitat del nou decret llei «més restrictiu» i que pot «posar en risc» els projectes en tramitació. La norma estableix que els nous criteris s’aplicaran als projectes que no han passat a informació pública, cosa que vol dir a tots, denuncien, perquè «no ha passat ningú» en dos anys. «Els promotors estem indefensos», ha denunciat el responsable jurídic de la patronal, Joan Perdigó, que xifra en 150 milions els danys patrimonials a les companyies. Tot i celebrar que el decret llei 24/2021 no imposi una moratòria al desplegament de renovables, la patronal es mostra molt crítica amb un decret que «posa traves» als promotors i «posa en risc» la transició energètica.