Barcelona està estudiant la creació de zones d’estacionament per als vehicles de les grans empreses digitals de distribució a domicili. Àrees per aparcar que les companyies hauran de pagar a través d’un impost. És una fórmula per cobrar l’anomenada «taxa Amazon», segons ha explicat en una entrevista a l’ACN la regidora de Comerç i Hisenda de l’Ajuntament, Montserrat Ballarín. El govern municipal està explorant «totes les vies» i ara per ara es decanta pel que recomana un informe sobre la viabilitat de la taxa encarregat a la Universitat Carlos III. L’informe, sobre la taula del consistori des de fa un any, proposa gravar el servei de lliurament a domicili de les grans empreses del comerç electrònic mitjançant una taxa per ocupació de l’espai públic. És a dir, que els operadors postals com Amazon hagin d’aparcar els vehicles en unes zones de pagament concretes per poder fer la distribució dels paquets.

Ballarín diu que el govern municipal té «una voluntat clara» d’impulsar el tribut. Com a exemple d’això, explica que en aquest moment un grup de treball format per tècnics de Mobilitat, B:SM i els serveis jurídics del consistori està estudiant si es podrien dibuixar a la ciutat ‘Zones d’Àrea de Distribució Urbana de Paqueteria’ (DUP). Els detalls d’on s’ubicarien aquestes zones a Barcelona, de quina manera i quin seria el preu per fer-ne ús encara no està determinat. En tot cas, seguiria un concepte similar a les places que ja hi ha de Distribució Urbana de Mercaderies (DUM).

Segons la regidora, ara s’està estudiant aquest dibuix i com les zones de distribució i les places d’aparcament afectarien la mobilitat i l’espai públic, així com també com se’n podria determinar el preu. «Es pagaria el permís per aparcar en aquests espais anualment», indica Ballarín, que matisa que es faria a través d’una llicència.

«Caldria calcular quin és el preu de l’espai públic al servei d’aquestes operadores», afegeix. A més, l’informe proposa que el gravamen vagi en funció del volum de negoci de l’operador. Si una operadora té el 50% del mercat, hauria de pagar el 50% del valor de totes les places.