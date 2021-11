L’acte «Altres polítiques», que va reunir ahir a València cinc líders de partits d’esquerres, va reivindicar una altra forma de fer política, des del feminisme, «posant les persones al centre» i apostant per les polítiques socials i l’ecologisme com a base de l’economia. «Això és el començament d’alguna cosa meravellosa», va dir la vicepresidenta Yolanda Díaz.

Així ho han plantejat, a més de la vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball i Economia Social, la vicepresidenta del Govern valencià, Mónica Oltra; l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; la líder de Més Madrid, Mónica García, i la portaveu del Moviment per la Dignitat i la Ciutadania (MDyC) a Ceuta, Fátima Hamed. A aquesta trobada, que es veia com el possible inici d’una futura candidatura electoral àmplia, no van assistir dirigents de Podem, com la seva secretària general i ministra de Drets Socials, Ione Belarra, ni la ministra d'Igualtat, Irene Montero. L’alcaldessa Colau va confessar no haver-se penedit «ni un sol dia» del paper que ha exercit durant tots aquests anys a Barcelona i a Catalunya, «en els quals hem sofert, pel procés, l'aplicació del 155 i en els quals hi ha hagut una polarització duríssima» en la societat. Les cinc van mantenir «una xerrada» de dues hores al teatre Olympia.