Cristina Belmonte és l’arqueòloga que ha liderat l’equip que ha rehabilitat i ha fet visitable l’espai de la vil·la romana de Sant Amanç.

Com era la vil·la?

Era una vil·la romana típica que actuava com a segona residència de famílies benestants. Sovint són espais agrícoles que estan al voltant de la casa del senyor. A nosaltres ens ha arribat una part residencial, on hi ha la zona habitada amb el balnium i les estances, la més destacada de les quals és el triclini. I tenim la part sud, l’agrícola, on destaca una premsa de producció vitivinícola.

Quin és l’estat de conservació?

Ha arribat en una situació relativament bona. Hem de pensar que des del seu abandonament, materials d’aquesta vil·la es van reutilitzar, com per exemple al segle XVIII per a construccions com el molí de Can Viladés. Per tant, hi ha hagut espoli, encara que això és habitual en jaciments com aquests. Tot i això, el seu estat ens ha permès entendre com era i com funcionava. També hi ha una part que s’ha perdut, afectada per la carretera, però creiem que era la zona de pas entre l’espai residencial i l’agrícola. Amb l’actuació que hi hem fet queda en un estat òptim i esperem que amb manteniments mínims duri força anys.

És habitual que un jaciment quedi partit per una carretera?

No en conec cap altre. Sí que poden quedar afectats per infraestructures i, si no hi ha cap més opció, el que es fa és excavar i després cobrir-ho. Aquí la carretera el va escapçar, però n’hem de treure la part positiva i és que l’Eix permet acostar-lo a tots els públics.