L’alcalde de Rajadell, Joan Carles Lluch, va remarcar ahir, en el seu parlament durant la inauguració de l’actuació a l’espai, que la rehabilitació del jaciment de la vil·la romana de Sant Amanç de Viladés es complementa amb actuacions en altres espais que també estan ubicats a l’entorn de Sant Amanç.

En concret, l’alcalde del municipi va dir la rehabilitació de l’església de Sant Amanç, situada molt a prop de l’antiga vil·la romana i que ja s’ha començat a realitzar. Tot i que l’església data del segle XVI, té els orígens en una construcció romànica. Un altre dels punts on també es preveu actuar és la fortificació de Cal Jona o de Sant Amanç, per la qual cosa ara s’han començat a fer els tràmits administratius. La vista està posada en el 2027, que és quan farà mil anys de la primera documentació de la qual es té constància de Sant Amanç, segons va detallar Cristina Belmonte, l’arqueòloga que dirigeix la rehabilitació i l’adaptació d’aquests espais.

L’alcalde de Rajadell, per la seva banda, també va agrair el suport de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona per la seva aportació de fons econòmics per tal de poder tirar endavant aquestes actuacions.

D’altra banda, la inauguració de la rehabilitació i adequació de la zona de la vil·la romana s’ha fet coincidint amb la Festa Major de Rajadell.