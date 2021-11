El cos d’un home sense vida s’ha trobat aquest dissabte a la zona d’exclusió per l’erupció del volcà Cumbre Vieja, a l’illa canària de La Palma, segons informen mitjans locals. La policia investiga si la mort al barri del Corazoncillo, situat entre Los Llanos de Aridane i El Paso, es deu a una caiguda mentre netejava cendra volcànica de la teulada de casa o a altres circumstàncies. Si es confirma, aquesta seria la primera mort causada per l’erupció. Els serveis d’emergències de la zona han constatat que hi ha hagut diversos accidents de persones després de caure de terrats quan en retiraven la cendra.