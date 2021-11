L’adeu definitiu a Bankia. Amb la integració tecnològica, operativa i comercial duta a terme durant el cap de setmana passat, s’ha tancat l’absorció d’aquesta entitat per part de CaixaBank, i a partir d’avui comença a operar realment com un únic banc, amb la marca de l’estrella de Miró com a ensenya. És la més recent de les integracions al sector bancari espanyol i els experts preveuen que no serà l’última: a sobre del tauler hi ha per exemple Banc Sabadell i BBVA, la unió dels quals ja es va frustrar fa un any, però com més temps durin els tipus d’interès zero més probabilitats hi ha de nous matrimonis.

El camí de la nova CaixaBank va començar el setembre de l’any passat i va agafar impuls amb la implicació directa dels dos principals accionistes de la nova entitat: El president de la fundació La Caixa, Isidre Fainé, i la que aleshores era vicepresidenta segona (avui primera) i ministra d’Economia, Nadia Calviño.