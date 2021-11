A l’altre costat del ventall d’opinions, els empresaris de la Cerdanya s’han mostrat favorables a la candidatura, però també amb el matís de la protecció del territori. Així, la patronal Empresariat Cerdanya s’ha postulat a favor de la celebració dels Jocs Olímpics si no han de comportar una nova onada de la construcció. El seu president, Francesc Armengol, argumenta que «de la mateixa manera que les plataformes del «no» diuen que ‘de moment no’, nosaltres diem ‘de moment sí’, i a partir d’aquí haurem de veure-ho, hi estem a favor, però en volem saber més». El president dels empresaris ha afegit en defensa de les noves maneres de dissenyar aquest tipus d’esdeveniments per part del Comitè Olímpic Internacional que, «en absolut, tenim temor que els Jocs suposin un boom constructiu que deixi edificis buits, no deixarem que això passi... nosaltres també vigilarem això perquè tampoc no ens interessa».