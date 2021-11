Les administracions locals de la Cerdanya s’han posicionat a favor de la candidatura, però amb el condicionant de la sostenibilitat del projecte. En aquest sentit, el president del Consell Comarcal i alcalde de Bolvir, Isidre Chia, remarca que «pensem que pot ser positiu per a la comarca... Hi estarem d’acord si el que es fa té continuïtat en un futur i és sostenible. El que no volem és que es facin infraestructures que quedin en desús o que no es puguin mantenir». Chia també defensa més comunicació amb el Govern. Per la seva banda, l’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, aposta per una candidatura olímpica que ha de comportar, tal com defensa des dels inicis fa una dècada, una oportunitat per millorar les comunicacions entre la Cerdanya i la resta del país, així com els equipaments públics.

La Cerdanya i el Pirineu en general viuen amb recel el compromís del Govern de tirar endavant la candidatura olímpica per als Jocs d’Hivern, ara per al 2030 després de caure les del 22 i 26. La plataforma Stop Jocs Olímpics ha fet una passa endavant aquesta setmana en la seva campanya contra la proposta i ha reclamat la retirada del projecte. Al territori, les veus en contra de la candidatura van creixent, mentre que les que hi estan a favor ho fan amb un condicionant que ha esdevingut el gran consens al Pirineu: la preservació de l’entorn i la renúncia a construir instal·lacions o equipaments que després quedin en desús o fomentin un turisme insostenible.

Enmig d’aquest debat, el Govern ha anunciat l’impuls d’una campanya de comunicació al mateix Pirineu per tal d’explicar el projecte. Així, davant la presentació de la campanya pel «no» per part de la plataforma per mitjà de tot un sis vegades campió del món en curses de muntanya i esquí de muntanya, Kilian Jornet, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha anunciat una campanya prèvia a la consulta que es farà des de la base, és a dir contactant amb la població pirinenca: «Impulsarem un procés participatiu per perfilar una proposta de baix a dalt de Jocs Olímpics d’Hivern amb el concepte d’optimitzar totes les instal·lacions i recursos actuals». Per afrontar aquest projecte, la consellera ha anunciat que el Govern aprovarà una nova inversió: «Destinarem una partida de 800.000 euros del pressupost per a la realització d’una consulta tal com ens vam comprometre en l’acord de governabilitat». En aquesta línia, fonts del Departament de la Presidència han remarcat que «ara mateix el Govern està centrat a preparar el procés consultiu i a explicar el projecte al territori».

Pel que fa a la validesa de la consulta que es farà al Pirineu, el mateix Departament ha anunciat que serà vinculant. Així, després que la mateixa Vilagrà apuntés en una visita a la Seu d’Urgell que el Departament es prendria «molt seriosament» un resultat negatiu en la consulta, ara fonts del seu Departament han assegurat que, «com diu l’últim acord pels pressupostos que s’ha enviat a la CUP, el Govern no formalitzarà cap candidatura als Jocs Olímpics d’Hivern fins que no s’hagi realitzat la consulta ciutadana sobre aquest projecte prevista durant l’any 2022».

En aquesta línia, responsables del Departament de la Presidència hi afegeixen que «evidentment el projecte no tirarà endavant si el territori es mostra contrari a la consulta».

El ‘no’ vol una nova economia

Per la seva banda, el portaveu de la plataforma Stop Jocs Olímpics, Bernat Lavaquiol, ha emfatitzat que «si ara centrem totes les inversions en infraestructures de turisme de neu, que tenen una data de caducitat, de què viurem les veïnes del Pirineu d’aquí a 10 o 15 anys?». Per això, Lavaquiol i la plataforma han exigit «enterrar definitivament el macroprojecte i canalitzar les inversions per potenciar un canvi de model socioeconòmic al territori que diversifiqui l’economia i potenciï, per exemple, la producció agrària ecològica i l’artesania».