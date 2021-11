Diria que tenir un propòsit empresarial alineat amb els interessos de la societat és un element de competitivitat?

Sí, per descomptat, la societat ara mateix ens exigeix a les empreses el compliment d’accions al voltant dels valors compartits. A AENOR som conscients de la importància del paper de les organitzacions en el desenvolupament sostenible per la seva capacitat de generar accions de manera proactiva, per tant, busquem les inquietuds i preocupacions dels grups d’interès i la societat per crear solucions. Els consumidors creuen que les marques han d’actuar ja en favor del bé de la societat i del planeta, i necessiten proves palpables sobre l’acció de les empreses i no tant frases elaborades o compromisos que després estiguin buits. De fet, segons l’estudi Meaningful Brands, el 53% dels consumidors estan disposats a pagar més per una marca que defensi qüestions ambientals i socials. L’avaluació de la conformitat que fem a AENOR és una prova del gran potencial per demostrar compromís amb els interessos de la societat.

¿Creu que l’aposta per la qualitat en el teixit empresarial català està prou estesa?

Sí, totalment. A Catalunya existeix un consens a avançar en una direcció prenent mesures i executant plans d’acció a mitjà i llarg termini, en aquest sentit, els empresaris catalans són líders en alguns sectors com l’industrial, l’agroalimentari o la sanitat… que són sectors on hi ha un grau més gran d’avenç actualment. Catalunya sempre ha sigut una regió amb un teixit empresarial líder, molt conscienciat amb la millora contínua, i amb una aposta permanent per les certificacions i la verificació. La primera certificació de sistema de gestió de la qualitat va ser concedida per AENOR precisament a una empresa catalana l’any 1989. Avui tenim vigents més de 9.600 centres de treball certificats a Catalunya, més de 3.400 centres tant d’empreses com d’institucions públiques que estan certificats i que acrediten que han implantat aquest sistema de gestió de la qualitat. També a Catalunya són més de 1.600 centres de treball que han implantat un sistema de gestió mediambiental que aposta per optimitzar els recursos, prevenir la contaminació i una minimització dels impactes. A més, Catalunya és líder en la certificació de la norma de seguretat i salut en el treball i també destaquen en la lluita contra la pandèmia, sumant el 16% del total de les certificacions que AENOR ha emès en el protocol contra la Covid.

Un altre dels àmbits de creixent preocupació social és la transparència. ¿Ha generat això que empreses i organitzacions demanin més solucions de bon govern?

Sí, efectivament, tot el que està relacionat amb el bon govern corporatiu, a més que és una exigència per a les empreses cotitzades, està experimentant un creixement enorme i està relacionat amb la necessitat que tenen les empreses de demostrar la seva bona feina en aquests aspectes. Des d’AENOR tractem d’escalar els valors corporatius i enfortir la governança amb solucions que van des del compliance penal i la recentment publicada norma internacional de compliment normatiu, la UNE-ISO 37301, fins al compliment en l’àmbit tributari o la certificació de norma antisuborn per competir en el comerç internacional. I la més recent, la certificació de l’Índex de Bon Govern Corporatiu emesa per AENOR en col·laboració amb Villafañe & Asociados, que a més ha sigut a una entitat catalana. Aquestes normes han sigut àmpliament certificades a Espanya, ara mateix sumem més de 900 centres de treball certificats en l’àmbit nacional i internacional, amb les quals traslladem confiança als sectors econòmics per poder competir tant a Espanya com fora d’ella.

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència és una gran oportunitat per a les empreses espanyoles i també suposa un impuls després de l’impacte de la Covid-19. ¿En què consisteix l’“AENOR Project Trust” posat en marxa per AENOR?

A AENOR hem posat en marxa unes solucions per ajudar i impulsar l’accés de les empreses als fons europeus del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència mitjançant la generació de confiança en el fet que els projectes que es presenten tenen un conjunt de solucions que enforteixen el valor i la credibilitat d’aquestes propostes. Es compon, per un costat, d’una certificació específica que avala l’alineament del projecte amb els eixos transversals definits en el pla de recuperació i, per l’altre, d’un conjunt de certificacions àmpliament reconegudes que toquen aspectes com els ambientals, petjada de carboni, gestió de dades, continuïtat de negoci o la igualtat de gènere, entre altres. Són solucions que ja estan aplicant moltes empreses i que ara poden ser de gran valor per recolzar els seus projectes i obtenir aquests fons. AENOR Project Trust té la capacitat de generar confiança tant als òrgans que decidiran l’adjudicació d’aquests fons, com cap a Europa, perquè aquesta solució és un impuls cap al futur, és un suport de cara a possibles controls reflectint que el projecte s’està desenvolupant d’acord amb els criteris preestablerts en el llenguatge de les normes tècniques, i és el llenguatge que es parla a Europa i al món.

Durant els primers mesos del 2022 les empreses han de ser capaces d’elaborar “els Estats d’Informació No Financera”. ¿Com ajuda AENOR en aquest procés?

La llei 11/2018 ja va posar en marxa aquest requisit d’elaborar els estats no financers i de presentar-los amb els comptes anuals per a empreses de més de 500 treballadors. Ja el 2022 les empreses amb 250 empleats o més hauran de presentar l’estat d’informació no financera. Aquest informe ha de ser verificat per una entitat de serveis de verificació independent com és AENOR. Es tracta d’una oportunitat per a totes aquelles empreses que afronten el futur immediat en un context on les tendències de sostenibilitat es consoliden. És necessari fer la memòria amb una alta rigorositat i estar validat per un verificador expert en la matèria de les dades no financeres, com AENOR.

¿Quins altres valors formen part del compromís d’AENOR? ¿Quin diria que és el valor diferencial?

A AENOR treballem amb un propòsit: contribuir a la transformació de la societat creant confiança entre organitzacions i persones. Per aconseguir-ho identifiquem les preocupacions socials que generen objectius en organitzacions i en aquells sectors on AENOR té coneixement, reconegut prestigi i trajectòria. Comptem amb un cos propi d’auditors especialitzats que tenen un coneixement i una capacitat perquè les organitzacions que són auditades obtinguin el màxim retorn de cadascun dels processos de certificació. Sense oblidar els pilars en els quals s’ha assentat sempre la generació de confiança d’AENOR, les nostres plataformes de confiança core, on s’agrupen les solucions que històricament han respost a les necessitats de la societat i sobre les quals seguim mantenint focus, activitat i coneixement dels nostres equips. Això és el que aportem a la societat i és el nostre compromís per respondre al propòsit que AENOR té.