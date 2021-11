Els perits van apuntalar el relat de la jove violada per torns per tres homes a la sortida d’una discoteca de Molins de Rei el maig del 2018 en assegurar que presentava lesions i hematomes compatibles amb una agressió sexual i que la seva roba contenia restes de semen i ADN dels acusats.

Els forenses que van explorar la víctima ho han declarar ahir a l’Audiència de Barcelona, on va quedar vist per a sentència el judici contra els tres imputats, per als quals la Fiscalia demana penes d’entre 43 i 46 anys de presó, i el pagament d’una indemnització que, després de la vista, ha augmentat fins als 45.000 euros. El ministeri públic els acusa de tres delictes d’agressió sexual amb accés carnal, un d’ells en concepte d’autors i els altres dos com a cooperadors de les violacions comeses pels altres, així com un delicte de descobriment i revelació de secrets per al responsable d’haver capturat imatges i vídeos mentre l’agredien sexualment que després van enviar a terceres persones. En la segona i última sessió del judici, els perits van assenyalar que la jove tenia lesions externes i hematomes propis d’una violació, com marques als braços equivalents a les que apareixen en agafar fort o estirar els cabell, que en cap cas coincidien amb «una relació consentida molt forta».

També van explicar que s’havien trobat mostres de semen i ADN dels tres acusats a la roba i la pell de la víctima, que presentava una alta concentració d’alcohol en sang fins al punt de poder veure condicionada la seva facultat de decisió. Els experts van desmentir la versió dels acusats, que poc abans havien admès haver mantingut relacions sexuals amb la víctima però amb consentiment i havien subratllat que va ser ella qui va prendre la «iniciativa». «Portava tota la nit insinuant-se i tontejant amb tots [...]. La iniciativa va ser d’ella en tot moment», va subratllat un dels processats que, com els seus amics, va recalcar que la noia «se n’hagués pogut anar si hagués volgut», ja que «mai la van subjectar o van forçar a fer res que no volgués» i, malgrat haver pres drogues i alcohol, «anava normal» i «sabia el que es feia».