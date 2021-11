El conseller d’Economia de la Generalitat, Jaume Giró, va demanar ahir als grups parlamentaris que «no obstaculitzin el tràmit formal del pressupost» per al 2022 i evitin així una nova pròrroga pressupostària dels pressupostos del 2020.

En una compareixença davant la Comissió d’Economia del Parlament, Giró va fer aquesta crida als grups, sense citar en cap moment la CUP, tot i que el seu missatge es dirigia implícitament als anticapitalistes, que han de decidir si presenten o no esmena a la totalitat al pressupost de la Generalitat per al 2022. Com els últims dies, el conseller va apel·lar a la «responsabilitat de tots amb l’exercici de la política», i va remarcar que el projecte de llei de pressupostos elaborat pel Govern és «el millor que podia presentar» i que els comptes per al 2022 són uns «bons pressupostos».

«O pressupostos o pressupostos», va assegurar Giró, com va fer la setmana passada, i per justificar aquesta sentència va afegir: «No ens podem permetre continuar en un estat de provisionalitat que no ens permeti aprofitar les oportunitats que tenim per davant». «Els demano que valorin amb tota l’objectivitat de què siguin capaces si els pressupostos són o no millors que una pròrroga dels pressupostos del 2020», va instar Giró els grups. «Puc entendre i respectar que vostès i els seus partits no els vegin com jo. [...] Però apel·lo a la responsabilitat, perquè estem davant un moment molt important de la nostra història recent», va afegir. «Els demano que no obstaculitzin el tràmit formal del pressupost i que pensin en el bé dels ciutadans que van votar a cada opció política, però també en els que no els van votar», va comentar el conseller, que també va demanar valorar si Catalunya «mereix un retard que no ens podem permetre».

Ja diumenge, Giró va instar la CUP a aprovar els pressupostos de la Generalitat per al 2022, «els millors de la història» de Catalunya, amb un alça de la despesa del 17,3% i amb tres de cada quatre euros dels comptes per a polítiques socials, i va assegurar que si aquesta formació no els donava suport afebliria l’independentisme.

Per la seva banda, la diputada de la CUP Eulàlia Reguant no va avançar si el seu grup presentarà o no una esmena de retorn dels comptes. En la seva intervenció, va denunciar que malgrat que el Govern presenta aquests comptes com a «expansius» en realitat no augmenten les polítiques socials, sinó que se sufraguen les polítiques que ja es fan ara. En aquesta línia, va recordar que els comptes del 2020 destinaven tres de cada quatre euros a polítiques socials, «només faltaria», va remarcar Reguant, que també va dir que trobava a faltar que el Govern apliqués la política que «qui més té, més paga» al pressupost.

Així mateix, Reguant es va pronunciar en contra de l’«economia de casino» i va afegir: «Ja ens agradaria que el Govern deixés de fer d’API -agent de la propietat immobiliària- de La Caixa i del Hard Rock».